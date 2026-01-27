Hieren de bala a mujer tras agresión en San Miguel Canoa

Una mujer fue herida de bala durante una agresión registrada en la junta auxiliar de San Miguel Canoa; presuntamente, el ataque fue cometido por un hombre que la acosaba al salir de un baile.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 27 de enero, cuando Leticia N., de 33 años, y José Marcos N., de 28 años, regresaban de un baile sonidero. Ambos caminaban sobre la calle Sección 10 cuando un sujeto comenzó a perseguirlos y a acosarlos.

Durante el incidente se originó un enfrentamiento verbal, tras el cual el agresor lanzó una piedra contra la mujer y se retiró del lugar. Sin embargo, minutos después regresó, alcanzó a la pareja y realizó al menos cuatro disparos con una escopeta, lesionando ambas piernas de la víctima.

Te puede interesar: Balean a presidente auxiliar de Tlaxcala afuera de su domicilio

Posteriormente, el agresor huyó, mientras que el acompañante de la mujer solicitó apoyo a los servicios de emergencia. La víctima fue trasladada al Hospital de Traumatología y Ortopedia para recibir atención médica.

Hasta el momento se desconoce el paradero del responsable y las autoridades ya investigan el caso.

Editor: César A. García

Te recomendamos: