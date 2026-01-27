Ayuntamiento de Puebla rehabilitará canchas de fútbol con reciclaje de latas

El Ayuntamiento de Puebla anunció la campaña “Canchas por Latas“, que tiene como objetivo la recolección de 3 millones de latas de aluminio para la rehabilitación de las dos canchas de la Unidad Habitacional “Manuel Rivera Anaya“.

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, prometió que se reparará aunque no se cumpla la meta en los cuatro meses de plazo que se fijaron.

Resaltó que este tipo de acciones tienen el objetivo de que sea un Mundial social y la ciudadanía lo disfrute “jugando fútbol” en estos espacios deportivos.

El edil remarcó que, a la par de limpiar la ciudad, se ayuda y participan todas y todos para que las juventudes puedan jugar fútbol en instalaciones adecuadas.

“Cuenten con que en cuatro meses se cumplan o no se cumplan, esta cancha se va a hacer, se va a hacer bien, y si no se logra por cualquier razón, el municipio va a recuperar esta instancia“, subrayó.

El titular del Instituto del Deporte, Ricardo Zayas Gallardo, explicó que la iniciativa será conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente municipal y sociedad civil, la fundación Green Carson, quienes se harán cargo de la transformación del material recolectado, y FLDSports, la rehabilitación de las latas de aluminio.

El funcionario municipal consideró que es una meta ambiciosa, pero confió en que se juntarán las latas antes de este plazo para iniciar la rehabilitación lo más pronto posible y que las canchas estén listas antes del Mundial de 2026.

Indicó que los puntos de recolección se van a ubicar en diferentes puntos de la ciudad, así como de dependencias, además de reciclatones para que la ciudadanía pueda acudir y llevar las latas, mismas que se deben limpiar, aplastar y llevarlas a los contenedores.

