Comparecerá titular de la CDH Puebla ante el Congreso del Estado

El Congreso del Estado alista la comparecencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, tras múltiples inconformidades sobre su desempeño.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, confirmó que la titular del organismo acudirá a rendir un informe ante los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos.

Refirió que el próximo jueves, la comisión legislativa sesionará para fijar la fecha de la comparecencia y establecer los lineamientos de la misma.

Posteriormente, enviarán la solicitud formal para que Sánchez Soya acuda al Congreso local y rinda cuentas sobre sus resultados.

La comparecencia se concretará luego de que universidades y asociaciones civiles criticaran el trabajo de la presidenta en la CDH.

A decir de especialistas, el organismo autónomo no ha reflejado una verdadera cercanía para proteger los derechos humanos, ni ha intervenido adecuadamente en casos de violaciones.

Además, reprobaron que Rosa Isela acudiera a entregar un informe ante el Pleno el pasado 15 de diciembre, pero no tuviera intervención y se retirara sin responder preguntas.

Ley de Ciberasedio se mantiene firme

En otro tema, el presidente Pável Gaspar reiteró que mantendrán en firme la Ley de Ciberasedio, pese a los cuatro amparos otorgados por jueces para invalidarla.

El coordinador de la bancada de Morena aseguró que respetan las determinaciones del Poder Judicial, pero no realizarán reformas al artículo 480 del Código Penal del Estado.

En ese sentido, subrayó que sólo efectuarían modificaciones si lo ordenara la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

