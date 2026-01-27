Armenta supervisa pavimentación de la 12 Oriente; con 90% de avance

Con un beneficio directo para más de 15 mil habitantes, el gobernador Alejandro Armenta supervisó los trabajos de pavimentación de la calle 12 Oriente, que ya presentan un avance del 90 por ciento, como parte del programa integral de reconstrucción de 33 vialidades estratégicas en la capital de Puebla.

Al recordar que creció en la zona de las Américas y en la 12 Oriente, el titular del Ejecutivo estatal subrayó que hoy Puebla se pavimenta como nunca antes, con obras de fondo que transforman la movilidad y elevan la calidad de vida de las y los poblanos.

El gobernador Armenta subrayó que con el Programa de Obra Comunitaria y como parte de los trabajos de reconstrucción, la administración estatal rehabilitará los parques públicos que están en todas las colonias aledañas, con el objetivo de que las niñas y niños disfruten de estos espacios de recreación. Además informó que instalarán semáforos para evitar accidentes.

Con las 10 mil toneladas de insumos donados por PEMEX y la maquinaria local, añadió el gobernador, se rescatarán las vialidades de la ciudad de Puebla. Explicó que a través de los 4 trenes de Pavimentación del gobierno estatal y uno más que adquirirá el ayuntamiento, se trabajará la rehabilitación de las avenidas principales y continuar con las calles secundarias.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que los trabajos de rehabilitación de las calles aledañas a la 12 Oriente, abarcan un total de 143 vialidades y una superficie aproximada de 50 mil metros cuadrados. Precisó que esta calle conecta con la 24 Sur y forma parte de un circuito integral, que actualmente recibe mantenimiento y mejoramiento.

La señora Olga Kuri Castañares es hija del señor Luis Kuri Mena, uno de los fundadores de la colonia hace 70 años. La vecina reconoció el esfuerzo del gobernador para mejorar una de las primeras colonias de la capital. “Verdaderamente le damos gracias por voltear a ver esta parte de la ciudad”, afirmó.

Eliot Bautista García señaló que desde hace 15 años vive en la 12 Oriente y afirmó que la calle tiene aproximadamente más de 20 años sin un trabajo completo, solamente acciones de bacheo. Señaló que la vialidad no había recibido una intervención integral; por ello, indicó que los trabajos benefician a los vecinos de América Sur y América Norte.

Maricela Hernández, vendedora de tamales en la zona, señaló que la vialidad quedó en muy buenas condiciones tras los trabajos realizados. Recordó que anteriormente se encontraba severamente deteriorada, con numerosos baches que ocasionaban constantes problemas a los automovilistas. Destacó que la obra avanzó con rapidez y expresó su agradecimiento por estas acciones, ya que ahora la circulación es más segura y ágil para quienes transitan diariamente por el lugar.

La señora Graciela Romero Gámez tiene más de 40 años de vivir en la colonia y aseguró que conoció al gobernador cuando era niño, pues llegó a vivir en esa misma zona. Recordó que era amiga de sus padres y destacó que desde pequeño se caracterizó por ser muy inquieto y recorrer toda la colonia. Señaló que siempre fue respetuoso y que creció con sólidos valores. Asimismo, subrayó que el gobierno estatal pavimentó la cerrada donde ella vive, cerca de la 12 Oriente, y expresó: “Estamos muy contentos porque la colonia donde él vivió, hoy progresa”.

La mejora de estas vialidades favorece a los habitantes de las colonias Resurgimiento, Humboldt Norte, América Sur y América Norte; Cristóbal Colón, El Cristo y Porvenir y de manera indirecta a más de un millón de personas.

