Esta semana aseguraron 77 mil litros de huachicol en Puebla

Resultado de la estrategia conjunta para fortalecer la paz social y preservar el orden público en Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE) y corporaciones municipales, detuvo a 112 personas durante el periodo que comprende del 16 al 22 de febrero.

Durante este mismo periodo se implementaron 292 acciones operativas en distintos puntos del estado, mediante las cuales se retiraron de las calles 11 armas de fuego, dos armas hechizas, 24 objetos punzocortantes y 98 cartuchos útiles. También, fueron asegurados 77 mil 400 litros de hidrocarburo, 213 envoltorios con diversas sustancias ilícitas y 32 vehículos por su probable relación con hechos delictivos.

Entre las intervenciones relevantes destaca el aseguramiento de un inmueble en Chignahuapan, donde fueron localizadas armas de fuego y posible droga. De acuerdo con las indagatorias, en el sitio presuntamente se resguardaba Roberto N., alias “El Bukanas”, identificado como generador de violencia.

Adicionalmente, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron la reubicación de 30 hombres privados de la libertad en el penal de regional de San Pedro Cholula, hacia el centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez, al ser identificados como generadores de violencia y posibles desestabilizadores del orden.

Por otra parte, en las localidades como San Juan Tuxco, San Baltazar Temaxcalac y Santa María Moyotzingo, pertenecientes a San Martín Texmelucan, se implementó un operativo para reforzar las labores de disuasión, vigilancia y reacción.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, refuerza las labores de coordinación interinstitucional, a fin de implementar acciones firmes para salvaguardar la tranquilidad de las y los poblanos.

Te recomendamos: