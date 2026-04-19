Cae “El Bukanas” junto a seis integrantes de su grupo delictivo

El Gobierno del Estado de Puebla informa que, mediante un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (MARINA), Secretaría de la Defensa (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General del Estado (FGE), se llevó a cabo la detención del objetivo prioritario identificado como Roberto N., alias “El Bukanas”.

Mediante esta acción, que representa un avance significativo en el fortalecimiento de la seguridad y el combate frontal a la delincuencia en la entidad, las corporaciones detuvieron en la localidad de Tres Cabezas, Chignahuapan, a un total de siete integrantes del grupo delincuencial denominado “Los Bukanas”, el cual presuntamente lideraba delitos como robo a transporte de carga en el estado de Hidalgo y la zona limítrofe con Puebla.

Los detenidos en esta intervención son: Roberto N., alias “El Bukanas”, quien cuenta con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio; Gerardo N., quien cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud y orden de aprehensión vigente por lesiones y robo; Saúl N., alias “El Fósil”, quien cuenta con antecedentes penales por portación de arma de fuego; Efrén N., alias “El Marañón”, quien cuenta con antecedentes por el delito de violación a la ley general de población; Juan Antonio N., alias “Charo”, así como Favián N. y Juan Carlos N.

Como parte de esta intervención, fueron asegurados dos fusiles de asalto tipo AK-47, un fusil de asalto tipo AR-15, un fusil de asalto tipo Galil, una escopeta Mossberg, dos pistolas calibre 9 mm, cartuchos útiles de diferentes calibres y una camioneta GMC con placas del estado de Tamaulipas.

Cabe señalar que, con la desarticulación de este grupo delictivo, se combaten delitos como el robo de hidrocarburo, secuestro, robo de vehículos, extorsión, despojo y homicidios.

Con este golpe al crimen organizado, las fuerzas de seguridad del estado de Puebla reiteran el firme compromiso de trabajar en conjunto para garantizar la tranquilidad de las familias.

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