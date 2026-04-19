Entregan más de 20 mil libros con programa del FCE en Puebla

Al entregar más de 20 mil libros para la entidad, como parte del programa Colección de Libros “25 para el 25”, el director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, afirmó que Puebla es una de las capitales de la lectura en el país.

En este contexto, el director general del FCE, Paco Ignacio Taibo II, explicó que la Colección de Libros “25 para el 25″ representa el acervo latinoamericano de fomento a la lectura más grande del mundo. Precisó que el proyecto reúne literatura, poesía y novela, con la participación de 14 países y diversas editoriales, y alcanza una producción de 2.5 millones de ejemplares.

Detalló que la estrategia está dirigida principalmente a jóvenes de entre 15 y 30 años, sector en el que persiste un bajo hábito de lectura. No obstante, subrayó que los materiales también están disponibles para personas adultas, con el objetivo de ampliar el acceso a contenidos culturales y fortalecer el interés por la lectura.

La cultura, el arte, el deporte y la educación son prioridad, son los cimientos de la transformación para la población, así lo aseguró el gobernador Alejandro Armenta Mier, ya que trabajan de la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para fomentar la cultura en los jóvenes y así alejarlos de los procesos disociativos.

Durante el acto, el gobernador Alejandro Armenta Mier llevó a cabo la inauguración de la Restauración del Antiguo Colegio de San Pablo, sede de los Talleres de Iniciación Artística, donde aseguró que el secretario de Arte y Cultura, Fritz Glockner, territorializará la cultura en toda la entidad en coordinación con las y los delegados de las diferentes dependencias.

Con gran cercanía, el titular del Ejecutivo realizó un recorrido por el inmueble restaurado por la Secretaría de Infraestructura, donde se intervinieron más de 6 mil 500 metros cuadrados, con una inversión de 4.6 millones de pesos. Entre las principales acciones de restauración, se realizó limpieza y restauración de muros y bóvedas, atención a instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, impermeabilización, así como la recuperación de elementos estructurales y arquitectónicos.

Al recibir el acervo de libros, el secretario de Arte y Cultura, Fritz Glockner Corte, señaló que cumplen con la encomienda de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya que se trata de un proyecto de fomento a la lectura, debido a que señaló que la literatura es rebeldía, locura y pasión.

Respecto a la rehabilitación del Antiguo Colegio de San Pablo, Ricardo Sesma García reconoció que la intervención del inmueble que alberga los diferentes cursos es de gran importancia, ya que los talleres que se imparten son para público de todas las edades y de esta manera se acerca la cultura.

Por su parte, María Inés Pérez Ortega, quien fue beneficiada con un texto, señaló que la iniciativa de otorgar libros gratuitos es muy buena, ya que permite a las jóvenes ampliar sus conocimientos y al mismo tiempo conocer a más autores.

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