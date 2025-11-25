Puebla impulsa uso eficaz del FORTAMUN en seguridad

Bajo el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CECSNSP) han llevado a cabo mesas de trabajo conjuntas con autoridades municipales, a fin de brindar asesorías para la ejecución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).

Durante las 24 reuniones desarrolladas en el Complejo Metropolitano de Seguridad, el secretario ejecutivo del CECSNSP, Modesto Miguel Cruz García, ha destacado la importancia de utilizar los recursos de manera eficaz, correcta y oportuna para que los municipios fortalezcan las acciones que abonen a la tranquilidad y paz de las poblanas y poblanos.

En las últimas dos semanas, se han sumado autoridades municipales de las microrregiones correspondientes a Xicotepec, Huauchinango, Chignahuapan, Cuautempan, Zacapoaxtla, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Libres, Ciudad Serdán, Tecamachalco, Acatzingo, Tepeaca, Puebla capital, Amozoc, Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio, Chiautla, Tepexi de Rodríguez, Tehuacán y Ajalpan.

Entre los acuerdos establecidos se ha reiterado el compromiso de destinar al menos el 20 por ciento de los recursos al rubro de seguridad, incrementar sus estados de fuerza, acreditar y certificar a sus policías, así como desarrollar y someter a revisión en tiempo y forma sus proyectos de inversión.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso con los ediles de la entidad para brindar acompañamiento, con el propósito de que cumplan las metas establecidas en pro del bienestar en sus demarcaciones.

