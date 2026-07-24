SSP confirma control de la situación en Huaquechula tras disturbios

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que, derivado de la pronta reacción y coordinación interinstitucional, la situación en el municipio de Huaquechula fue controlada y se encuentra en calma; al momento se reportan solo daños materiales.

El incidente suscitado derivó del hallazgo de un tractocamión con reporte de robo desvalijado, motivo por el cual pobladores detuvieron a un masculino presuntamente involucrado, quien fue entregado a la Policía Estatal y resguardado para su puesta a disposición ante la autoridad ministerial.

Durante estos hechos, un grupo de pobladores incendió tres patrullas, por lo que autoridades de los tres órdenes de gobierno activaron los protocolos correspondientes, implementaron un operativo coordinado para restablecer el orden y privilegiaron el diálogo a través de la Secretaría de Gobernación, a fin de proteger la integridad de la población.

Como resultado de estas acciones, la situación fue controlada; en todo momento se preservó el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, para garantizar que el proceso conducente sea resuelto conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

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