Plantan 500 árboles para enverdecer a San Andrés Cholula

La presidenta municipal Lupita Cuautle Torres encabezó la jornada de reforestación “Semillas del futuro 2025” en el Cerro del Barrio de Jesús de San Luis Tehuiloyocan. Este evento tuvo lugar con el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente en corresponsabilidad con la comunidad.

Durante la jornada, se destacó la colaboración de organizaciones como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Puebla, la Asociación Mexicana de Arboricultura y la Agenda Ciudadana por los Árboles y Áreas Verdes Urbanas, así como Green Carson. Estas entidades trabajaron junto al gobierno municipal y la comunidad para dejar un legado natural y verde.

Carlos Julián Sosa Spínola, presidente de Canacintra Puebla, expresó su satisfacción por la colaboración con el municipio y reconoció el profesionalismo en la coordinación con la iniciativa privada. Mencionó que cerca de 200 colaboradores de distintas asociaciones participaron en esta actividad, lo que refleja la función de la Cámara de unir esfuerzos de la industria.

Eduardo Martínez González, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable, informó que en esta novena jornada de reforestación se proyectó la plantación de 500 ejemplares de nueve especies, incluyendo cactáceas, arbóreas y arbustivas.

El evento también contó con la participación de regidoras y regidores del Ayuntamiento, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sector Agropecuario, el presidente auxiliar de San Luis Tehuiloyocan, el Mayordomo del Barrio de Jesús, así como vecinas y vecinos de la comunidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal contribuye a generar servicios ambientales mediante la plantación de especies, propiciando un entorno más armonioso y saludable para la población de San Andrés Cholula.