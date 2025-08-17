Liz Sánchez entrega 343 calentadores solares en Texmelucan

Desde San Martín Texmelucan, su municipio natal, la senadora del Partido del Trabajo, Liz Sánchez, dio inicio a la Red Comunitaria “Puebla en el Corazón”, un programa de coinversión entre ciudadanía y Senado de la República que busca llevar apoyos directos a las familias poblanas, comenzando con la entrega de 343 calentadores solares.

En su mensaje, la legisladora subrayó que el eje central de este proyecto es el humanismo mexicano, esencia de la Cuarta Transformación, donde “el amor y la gente están en el centro de cada decisión”.

La senadora afirmó: “La transformación no se impone desde arriba; se construye hombro con hombro, entre ciudadanos”. Este enfoque busca fomentar la participación activa de la comunidad en el desarrollo de su entorno.

La Red Comunitaria contempla en esta primera etapa la entrega de calentadores solares, pero se proyecta incluir más acciones de gestión como gallinas ponedoras, apoyos lácteos, temas de salud y uniformes escolares, de acuerdo con las solicitudes de la ciudadanía a través de la plataforma digital www.lizsanchez.com.mx.

Durante el evento, Liz Sánchez enfatizó que los apoyos se entregan con transparencia y sin intermediarios, asegurando que cada familia beneficiada reciba lo que le corresponde.

La senadora agradeció al presidente municipal, Juan Manuel Alonso, por las facilidades para la realización del evento, así como a los liderazgos del PT en San Martín Texmelucan y de otros municipios del estado que se sumaron como coordinadores regionales de la Red Comunitaria.

Finalmente, Liz Sánchez reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso de gestión desde el Senado, en unidad con el gobernador Alejandro Armenta y la presidenta Claudia Sheinbaum: “Hoy arrancamos en mi tierra, San Martín Texmelucan, pero esta Red Comunitaria llegará a todo el estado. Gracias a la confianza de la gente, no solo logramos 100 calentadores, sino 343. Ustedes son la base de lo que hoy soy. Seguiremos trabajando hombro con hombro para que a Puebla le siga yendo bien”.

La legisladora también anunció que el próximo 6 de septiembre rendirá su Primer Informe de Actividades Legislativas en el Auditorio de la Reforma, donde presentará avances en materia legislativa y de gestión social.