Tras enfrentamiento, la 28 de Octubre marchará este 18 de agosto

La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre realizará una marcha este lunes 18 de agosto para exigir justicia por el enfrentamiento registrado el viernes cerca del Estadio Cuauhtémoc, que dejó una mujer muerta y un hombre herido.

El altercado ocurrió previo al partido entre Club Puebla y Atlético de San Luis, generando caos entre asistentes al evento deportivo.

El contingente partirá a las 08:00 horas del Mercado Hidalgo con dirección a Casa Aguayo, en demanda de justicia por Arely, de 30 años, quien perdió la vida en el lugar.

La organización responsabiliza directamente a la agrupación Doroteo Arango de los hechos violentos.

En compañía de líderes y agremiados de la 28 de Octubre, Sarabia señaló que “golpeadores” arribaron al lugar que les habían sido asignados para vender, y negó rotundamente que el enfrentamiento se haya producido por una disputa de lugares de estacionamiento.

La UPVA advirtió que no cesará en su exigencia de justicia, expresando que esta se suma a otras agresiones que han sufrido sus integrantes.

#Puebla 🗣️ Xihuel Sarabia, líder de la UPVA 28 de Octubre, responsabiliza a la agrupación Doroteo Arango y a Eufemia Aponte por el enfrentamiento en el que murió una mujer de 30 años y resultó herido un joven de 18 años la tarde del viernes en inmediaciones del Estadio… pic.twitter.com/NmvlO2l8QY — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 16, 2025

