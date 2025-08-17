“Comerciantes no tendrían por qué portar armas”: Armenta tras balacera

Los comerciantes no tendrían por qué portar armas, señaló el gobernador Alejandro Armenta Mier, al condenar la riña entre vendedores de la 28 de Octubre y Doroteo Arango, en la que una mujer perdió la vida y un joven resultó lesionado.

En entrevista, el mandatario estatal resaltó que el orden en la vía pública es competencia del Ayuntamiento de Puebla, pero mencionó que el Estado seguirá coadyuvando a fin de garantizar la seguridad.

Por ello, cuestionó la posesión de armas entre adheridos a las organizaciones de ambulantes de la zona, ya que –dijo– quienes se dedican a una actividad comercial no tendrían que estar armados.

Sin embargo, mencionó que cuando su administración quiere poner orden, las organizaciones de vendedores se asumen como víctimas y apelan al respeto de los derechos humanos.

“Nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, de la vida de las organizaciones, pero ¿quiénes son los que ponen el desorden? porque de momento se hacen víctimas, pero nosotros vamos a seguir trabajando con respeto a la ley”, apuntó.

Enfatizó que detrás de la balacera registrada la tarde del pasado 15 de agosto en inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc no hubo un enfrentamiento con elementos de la Policía, pues se trató de un conflicto entre comerciantes, a quienes no les gusta el orden.

“La carga de la evidencia de lo que sucede está en quienes provocan el desorden, no es un asunto entre la policía con los ciudadanos, sino un asunto entre comerciantes, hay que dejarlo en claro”, resaltó.

