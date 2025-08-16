Riña en estadio Cuauhtémoc deja hombre herido y mujer fallecida

Un enfrentamiento entre presuntos comerciantes ambulantes en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc desencadenó un tiroteo que dejó como saldo una mujer sin vida y un herido.

El conflicto surgió poco antes del partido entre el Club Puebla y el Atlético San Luis, cuando, según testigos, integrantes de grupos comerciantes comenzaron a agredirse física y verbalmente por los espacios de comercio.

Ante esta situación, vecinos y ciudadanos que aguardaban ingresar al encuentro decidieron resguardarse. En ese momento, se escucharon detonaciones de armas de fuego.

Ciudadanos alertaron a los servicios de emergencia y, en respuesta, múltiples unidades de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), Guardia Nacional y Marina arribaron al lugar.

Las autoridades resguardaron la zona cercana al estadio y desplegaron un dispositivo de seguridad perimetral en la zona que restringió el paso vehicular en la zona.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones correspondientes, realizando las diligencias necesarias para recopilar evidencias.

Por su parte, la SSP confirmó el saldo de una mujer fallecida y un herido, y aseguró que los asistentes al partido se encontraban a salvo.

Además, el Gobierno del Estado condenó los actos de violencia ocurridos esa tarde y señaló que se trabaja coordinadamente para localizar a los responsables.

