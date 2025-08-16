Congreso exhorta realizar operativos de vigilancia en escuelas

Con la finalidad de reforzar la vigilancia y generar espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, la Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Congreso del Estado aprobó un acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado para que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, realicen operativos en las inmediaciones de los planteles escolares.

La Comisión Permanente de la LXII Legislatura también avaló el acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales del Estado a que elaboren lineamientos o reglas de operación en materia de subsidios, apoyos o donativos, con el fin de garantizar transparencia, equidad, legalidad y eficiencia en la asignación y entrega de recursos, evitando con esto observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado.

De igual forma, las y los integrantes de la Comisión Permanente avalaron el acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales del Estado, para que, en términos del artículo 94 de la Ley Orgánica Municipal, autoricen la creación de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo de impulsar el desarrollo municipal en estas áreas.

En otro momento de la sesión, se aprobó el acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales del Estado para que procedan al retiro de las casetas telefónicas instaladas en la vía pública, con el fin de mantener los espacios públicos libres de obstáculos y garantizar las condiciones de accesibilidad y movilidad adecuadas para las personas con discapacidad.

En el Congreso del Estado se aprobó el punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Chiautla de Tapia, para que durante su ejercicio constitucional inserte en su papelería oficial la leyenda conmemorativa “Gilberto Bosques Saldívar: mixteco, diplomático, humanista y orgullo de Chiautla de Tapia”, como muestra de reconocimiento a su labor humanitaria.

Finalmente, se avaló el acuerdo para exhortar a las dependencias del Gobierno del Estado, así como a los Ayuntamientos y Concejos Municipales de la entidad, para que en la difusión de sus convocatorias, programas y acciones consideren la brecha digital que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y con ello garanticen su inclusión efectiva y el acceso a los beneficios que promueven.

