Congreso impulsa propuesta para priorizar mano de obra local

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, el diputado Elpidio Díaz Escobar presentó una iniciativa y punto de acuerdo para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y de la Ley Orgánica Municipal.

El objetivo es establecer como una atribución de los ayuntamientos el fomentar la contratación de empresas que, para la ejecución de obra pública, prioricen la incorporación de mano de obra local.

Con estas propuestas legislativas se pretende fomentar la creación de empleos y la derrama económica local, impulsando el arraigo de la población en sus comunidades, además de mejorar la infraestructura municipal, como vialidades, espacios públicos, escolares, mercados, parques, jardines, agua potable o saneamiento, en zonas con mayor pobreza y marginación.

Para su estudio y dictaminación correspondiente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y el punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Asuntos Municipales.

Por otra parte, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, con el propósito de impulsar la movilidad mediante el uso de la bicicleta, garantizando la seguridad de las y los ciclistas.

La iniciativa también propone implementar programas de capacitación para las autoridades que integran el Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial y los municipios, con el objetivo de fortalecer la vigilancia, el diseño urbano y la atención a incidentes viales que involucren a las y los ciclistas.

Para este fin, se propone reformar los artículos 18, 36 y 55 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla.

Para su análisis correspondiente, la iniciativa fue enviada a la Comisión de Transportes y Movilidad.

Asimismo, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa para reformar el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el propósito de definir la manera de cubrir las suplencias de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, en los términos de lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Puebla, desde un punto de vista democrático, justo y de la forma que más beneficie a la sociedad.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y resolución procedente.

Durante la sesión, la Comisión Permanente dio cuenta de las siguientes propuestas legislativas:

-Iniciativa de la diputada Susana del Carmen Riestra Piña para reformar la Constitución Política del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer diversas reglas respecto a la revocación de mandato, como la definición de un periodo único para solicitarla, posterior al tercer año de gobierno, y la prohibición de que la jornada de votación coincida con otros procesos electorales.

La propuesta legislativa, que pretende reformar los artículos 3, 20, 21, 57, 68, 71 y 77 de la Constitución Política del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su resolución procedente.

-Iniciativa de la diputada Susana del Carmen Riestra Piña para tipificar de manera expresa y agravada el despojo inmobiliario organizado, a fin de proteger de manera efectiva el derecho a la propiedad, salvaguardar la seguridad jurídica y reforzar el Estado de Derecho en la entidad.

La propuesta de la legisladora pretende reformar el artículo 411 y adicionar el 411 Bis al Código Penal del Estado de Puebla.

Para su análisis, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

-Iniciativa de la diputada Delfina Pozos Vergara para adicionar la Ley del Agua del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que toda persona tiene derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible para consumo personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias.

La iniciativa que propone adicionar el artículo 4 Bis y un Capítulo II Bis denominado “Del Derecho Humano al Agua” al Título Primero de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, fue dirigida a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

-Punto de acuerdo del diputado Roberto Zataráin Leal para solicitar a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso que inicie el procedimiento de investigación sobre la conducta del presidente municipal de Cuyoaco, por hechos que podrían configurar causales de suspensión o revocación de mandato.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio procedente.

-Punto de acuerdo de la diputada Floricel González Méndez para exhortar a los 19 municipios que integran la Zona Metropolitana para que implementen o refuercen programas de bacheo, mantenimiento, señalización y accesibilidad urbana, con especial atención a la seguridad vial y la inclusión de personas con discapacidad, adultos mayores y demás grupos en situación de vulnerabilidad.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Metropolitanos.

-Punto de acuerdo de la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas para exhortar a los Ayuntamientos y Concejos Municipales a que implementen las acciones necesarias para establecer sus respectivas Autoridades de Simplificación y Digitalización, en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de la mencionada ley.

Esto, con el propósito de consolidar a Puebla como un centro tecnológico y de innovación, en el ámbito de sus atribuciones y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Asuntos Municipales para análisis y resolución procedente.

-Y el punto de acuerdo de la diputada Celia Bonaga Ruiz para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que, en el marco de sus atribuciones y con apego a la normatividad aplicable, adopte medidas operativas que permitan simplificar y agilizar los trámites necesarios para contratar el servicio de energía eléctrica para casas habitación en el Estado de Puebla, eliminando trámites excesivos y redundantes, y priorizando la atención eficiente y de calidad a la ciudadanía.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Económico.

