San Andrés Cholula inicia construcción de barda perimetral en el CEDAT

Con el objetivo de mejorar los espacios educativos y aumentar la seguridad, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle Torres, dio el banderazo de inicio a la construcción de una barda perimetral en el Centro Escolar “Doctor Alfredo Toxqui Fernández de Lara” (CEDAT).

Durante su intervención, la edil destacó que esta obra es una muestra de un gobierno que da resultados y responde a las demandas ciudadanas. En particular, atiende a las madres y padres de familia del CEDAT, quienes buscan tranquilidad y protección para los estudiantes de los turnos matutino y vespertino. Además, reiteró que las obras continuarán en todo el municipio para cumplir los compromisos de su administración.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Edgar Perea Rojas, explicó que en la primera etapa se realizará el desmontaje de la malla ciclónica, la demolición de cimientos, muros y pisos existentes, así como la limpieza, trazo y nivelación del terreno. Posteriormente, se construirá la plantilla de concreto y el muro perimetral. También se aplicará pintura vinílica lavable, se levantarán guarniciones y banquetas, y se instalará un portón de herrería.

El Gobierno Municipal continúa entregando obras de calidad que benefician a diversos sectores sociales. Así, contribuye al desarrollo urbano de San Andrés Cholula.

