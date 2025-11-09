Atlixco inicia obra de alumbrado público en la Puebla-Huajuapan

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó el inicio de la obra de alumbrado público en la carretera federal Puebla–Huajuapan de León, a la altura del Boulevard Emiliano Zapata, con el propósito de fortalecer la seguridad vial y urbana en uno de los accesos más transitados del municipio.

Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, destacó que su mayor motivación es el cariño y la confianza de la ciudadanía, reafirmando su compromiso de seguir construyendo un Atlixco de las Flores más seguro, unido y próspero.

La obra contempla 58 luminarias solares con una inversión de más de 3.1 millones de pesos, beneficiando a más de 22 mil habitantes y mejorando la iluminación y la calidad de vida en la zona.

Con acciones como esta, Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, continúa transformando la ciudad del arte y la cultura en un municipio moderno, iluminado y con bienestar para todas y todos.

