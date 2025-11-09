Puebla se suma a tercera Jornada Nacional contra las adicciones 

Con el objetivo de concientizar a las y los estudiantes de nivel secundaria, media superior y superior de todo el estado, el secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso encabezó las actividades de la tercera Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en todo el país y por el gobernador, Alejandro Armenta.

Este sábado, Puebla se sumó a las actividades simultáneas que organizó la SEP federal en todo el país, desde el Centro Escolar Manuel Espinoza Iglesias (CEMEY) ubicado en la capital poblana, el secretario Manuel Viveros Narciso externó ante alumnos, docentes, madres y padres de familia que esta jornada convoca a la comunidad escolar a unir esfuerzos para que las y los estudiantes crezcan con seguridad y convertir a las escuelas en espacios de prevención, acompañamiento y amor por la vida.

En las escuelas públicas de la dependencia, durante el ciclo escolar 2025-2026, docentes, directivos, jefes de sector y supervisores darán continuidad a las acciones formativas, y en la entidad habrán de retomar tres jornadas nacionales más: El fentanilo te mata; Aléjate de las drogas; Elige ser feliz, en las que realizarán las y los estudiantes actividades deportivas, recreativas y lúdicas que contribuyan a prevenir el consumo de sustancias nocivas.

Las escuelas que participaron en estas acciones fueron: bachilleratos generales, Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP), secundarias técnicas, telesecundarias y los centros escolares; como parte de estas acciones, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Yadira Lira Navarro impartió un taller de karate-do, denominado “Libres y en movimiento”.

Viveros Narciso reiteró el compromiso del mandatario estatal Alejandro Armenta, quien dirige políticas públicas centradas en la justicia social encaminadas a la reconstrucción del tejido social. En este acto, también lo acompañaron el titular de la Oficina de Enlace Educativo en Puebla de la SEP federal, Miguel Ángel Adauta Hoyos, el subsecretario de Educación Obligatoria, Antonio Medina Ramírez, y el director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Juan Antonio Martínez Martínez.

Te recomendamos: