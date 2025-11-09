Kathya Sánchez presenta su Primer Informe Legislativo

El servicio público no es un cargo, sino una responsabilidad que se honra con hechos, sentenció la diputada local por el distrito 3 con cabecera en Chignahuapan, Kathya Sánchez Rodríguez, al rendir su Primer Informe Legislativo.

Ante habitantes de los 19 municipios que componen su distrito, la legisladora dijo que cada gestión que realizó fue pensada en beneficio de las y los poblanos.

“Cada esfuerzo que hagamos puede tener un cambio significativo en la vida de nuestra niñez, mujeres y adultos mayores, para que el día de mañana puedan lograr sus sueños y tener mejores oportunidades”.

La diputada de la bancada del Partido Verde Ecologista (PVEM) compartió que entre sus principales logros destaca la propuesta para conformar la Ley de Participación Ciudadana, la cual será de gran impacto, ya que Puebla es de los cuatro estados que aún no cuenta con esta disposición.

Para contribuir al progreso de las comunidades y con el respaldo del gobierno encabezado por Alejandro Armenta, se emprendieron obras a través del programa Por Amor a Puebla, mismo que con el apoyo de los comités de obra se realizó de manera transparente y honesta.

En su intervención, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, reconoció el trabajo de la diputada Kathya Sánchez, quien con acciones y resultados demostró que piensa en grande y ama a Puebla.

“Reconocemos el trabajo realizado en el Congreso y el camino que has hecho en tu distrito y pones en alto el papel de las mujeres, como lo hace la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Te recomendamos: