Evitan linchamiento de dos presuntos ladrones en Amozoc

Dos presuntos criminales fueron salvados por las autoridades de un intento de linchamiento en el municipio de Amozoc, donde los ciudadanos pretendían quitarles la vida al señalarlos como supuestos asaltantes.

Durante este 15 de agosto, los ánimos enardecieron en la comunidad de San Miguel El Cieno, donde ciudadanos de la zona se percataron de la presencia de dos supuestos ladrones, a quienes también se les relacionaba con múltiples asaltos.

Por lo anterior, los civiles se reunieron y rodearon a los supuestos delincuentes, quienes a pesar de intentar huir y negar los señalamientos en su contra, fueron capturados por miembros de esta comunidad.

Al tenerlos bajo su control, los pobladores comenzaron a golpear a los dos hombres de entre 25 y 30 años de edad, quienes presentaron heridas sangrantes; a la par, que los inconformes amenazaban con ponerle fin a sus vida.

Por los reportes sobre lo que ocurría en la zona, elementos de la Policía Estatal y Municipal se movilizaron hasta el sitio, donde lograron extraer a los acusados y llevarlos hasta una comandancia local.

Editor: Renato León

