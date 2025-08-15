MC impugnará registro de Fuerza Obradorista en Puebla

La dirigencia de Movimiento Ciudadano (MC) promoverá una impugnación para evitar que la organización “Fuerza Obradorista” obtenga su registro como partido político en Puebla.

La presidenta estatal, Fedrha Suriano Corrales, se deslindó de la asociación civil que pretende constituirse como instituto político a nivel local.

En entrevista, descartó que allegados de MC estén detrás de dicha organización, contrario a lo que acusó en días pasados la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján.

Explicó que “Fuerza Obradorista” es impulsada por Juan Carlos Cadena, quien ha sido militante del PRD y posteriormente de Morena.

Aunque admitió que su hermana, Sandra Nelly Cadena, sí milita en Movimiento Ciudadano y fue su candidata en 2024, afirmó que el vínculo familiar no está relacionado con temas políticos.

Suriano Corrales remarcó que desde el inicio, el partido naranja se pronunció en contra de que Fuerza Obradorista siguiera el proceso para obtener su registro.

“Les anuncio que en próximos días estaremos presentando el recurso correspondiente para poder impugnar la entrada de este grupo político”, comentó.

En ese sentido, adelantó que ya preparan una impugnación para bloquear a dicha organización, ya que incumple con la ley electoral.

Precisó que entre las irregularidades se encuentra que comparten los mismos colores de Morena, así como el nombre del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

