Manolo Herrera buscará dirigencia municipal del PAN en Puebla

Manolo Herrera Rojas formalizará su registro como aspirante a la dirigencia del PAN en el municipio de Puebla, el próximo domingo a las 11 de la mañana.

El exregidor del Ayuntamiento de Puebla confirmó que se presentará en las instalaciones del Comité Directivo Municipal (CDM) para hacer entrega de la documentación correspondiente.

En el lugar, ubicado sobre la 11 sur de la colonia Mayorazgo, también presentará a la planilla que lo acompañará en caso de llegar a la dirigencia.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el partido, los aspirantes al CDM tienen hasta el lunes 18 de agosto para registrarse en el proceso interno de renovación.

Posteriormente, la Comisión de Procesos Electorales determinará si cumplen con todos los requisitos para validar las candidaturas.

La asamblea municipal para votar por la nueva dirigencia del PAN en la capital poblana se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre.

La elección para los militantes se realizará en el Salón Country, ubicado en la colonia San Manuel, a partir de las 10 de la mañana.

Manolo Herrera cuenta con el respaldo del presidente estatal, Mario Riestra Piña, para quedarse al frente del CDM.

Además, se prevé el registro en la contienda interna de la exdiputada local, Guadalupe Leal Rodríguez, quien es opositora al grupo político de Riestra.

Editor: Renato León

