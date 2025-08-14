Revisarán condiciones laborales en penales de Puebla

La Secretaría de Desarrollo Económico de Puebla hará una revisión sobre las empresas y las condiciones de trabajo que ofrecen a las personas privadas de la libertad en los distintos centros penitenciarios de la entidad.

El titular de la dependencia, Víctor Gabriel Chedraui, indicó que ya solicitó a las Secretarías de Gobernación y Seguridad Pública la lista de empresas que dan empleo a las personas dentro de los penales.

Aseguró que la próxima semana darían información sobre las condiciones laborales que tienen las personas privadas de su libertad, para actuar en caso de que incurran en irregularidades.

Y es que, mencionó, debe garantizarse la protección de sus derechos laborales, como salarios justos y seguridad social para sus familiares.

“Vamos a ver cuántas empresas son las que están trabajando ahí para poder actuar (…) Se tiene que proteger todos sus derechos humanos, todos tienen que recibir sus salarios como si estuvieran afuera”, refirió.

Lo anterior, tras la denuncia de que las internas de Ciudad Serdán realizan jornadas laborales de hasta 12 horas; sin embargo, su salario es de 10 pesos diarios, además de que no cuentan con contratos ni seguridad social.

Editor: César A. García

