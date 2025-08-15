Confirma Sheinbaum buques de EU en el Caribe

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro una vez más que se administración aboga por la soberanía y autodeterminación de los países de América Latina y el Caribe, al ser cuestionada sobre el posicionamiento de buques militares de los Estados Unidos cerca de Panamá.

Este viernes 15 de agosto, la titular del Poder Ejecutivo en México fue cuestionada sobre el despliegue de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la frontera entre Centroamérica y Sudamérica con la excusa de combatir al narcotráfico y a las organizaciones criminales que lo conforman.

La mandataria expresó ya haber sido informada al respecto a través de un informe del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles. Asimismo, agregó que su gobierno está a favor de la colaboración y la coordinación para tratar este tipo de problemas, pero que está en contra del intervencionismo.

“Sobre ello nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos, no solamente en el caso de México, sino en el caso de todos los países de América Latina y el Caribe”, declaró Sheinbaum Pardo al respecto.

“Se colabora, se coordina hay instancias internacionales, para resolver conflictos pero nunca el intervencionismo”, agregó.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

