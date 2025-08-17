Inauguran Feria del Regreso a Clases Profeco con descuentos de hasta 40%

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, inauguró la Feria del Regreso a Clases Profeco 2025 en el Complejo Cultural de San Pedro Cholula. Este evento, que se realiza gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno, busca apoyar la educación y la economía de las familias cholultecas.

Tonantzin Fernández agradeció a las instituciones participantes y exhortó a la ciudadanía a aprovechar los productos y descuentos disponibles, que oscilan entre el 10 y el 40%. Estos productos cuentan con la garantía de calidad y la supervisión directa de Profeco.

Tras el corte de listón inaugural, las autoridades recorrieron los diferentes stands, donde se ofrecen artículos como papelería, mochilas, termos, calzado, aparatos electrónicos y servicios como cortes de cabello, todos con atractivas promociones para los visitantes.

La Feria del Regreso a Clases Profeco 2025 permanecerá abierta este domingo 17 y lunes 18 de agosto, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Complejo Cultural de San Pedro Cholula.

Durante la inauguración, Eurípides Flores, abogado de la SEP Federal, y Uriel Erazo, director de la Profeco Zona Ignacio Zaragoza, elogiaron las gestiones de la presidenta municipal para facilitar el acceso a estos apoyos. Ambos destacaron que estas acciones impactan directamente en el bienestar de las familias de San Pedro Cholula y la zona conurbada de Puebla.