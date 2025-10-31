Altar de los Cráneos Esculpidos en Cholula, abierto hasta el 2 de noviembre

Durante este 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, visitantes podrán acceder al área restringida donde se encuentra el Altar de los Cráneos Esculpidos, un espacio único dentro de la Zona Arqueológica de Cholula.

Bajo una cubierta de vidrio, que permite observarlos desde el exterior, los restos óseos de un hombre y de una mujer, podrán ser apreciados durante la conmemoración del Día de Muertos.

Se trata de una oportunidad única para conocer más sobre las prácticas funerarias de los antiguos cholultecas, ya que el acceso a este punto se encuentra cerrado durante el resto del año para preservar el patrimonio.

El director del Centro INAH Puebla, Gustavo Donnadieu Cervantes, informó que esta celebración se realiza desde 1992, por iniciativa del personal de la Zona Arqueológica, la cual se suspendió durante la emergencia sanitaria de la COVID-19, y se retomó en 2024, con el fin de dar continuidad a una conmemoración “especial para la región de Cholula”.

Por su parte, el administrador del sitio, Martín Cruz Sánchez, añadió que la actividad surgió con la idea de colocar una ofrenda especial con elementos como amaranto, maíz, cacao y copal, que se cree habrían sido del gusto de los dos personajes que fueron encontrados enterrados en este lugar.

Acceso gratuito

El Altar de los Cráneos Esculpidos fue descubierto entre 1935 y 1936, durante los trabajos arqueológicos encabezados por el arquitecto Ignacio Marquina, en colaboración con Wilfrido Du Solier. Se encuentra ubicado en la plataforma noroeste de la Gran Pirámide, que se cree habría sido una área sagrada.

Su nombre deriva de unos cráneos modelados en barro cubiertos de estuco, que fueron hallados en las paredes norte y sur, los cuales coinciden con el acomodo de los cuerpos; sin embargo dichas piezas fueron robadas al igual que unas réplicas.

Dentro del altar, se encuentran los cuerpos de una mujer en la esquina sureste, quien se cree pudo pertenecer a la élite; así como de un hombre en la esquina noreste, que habría sido guerrero; además estudios señalan que ambos podrían haber tenido unos 30 a 35 años de edad al fallecer.

Durante los tres días, el ingreso a dicha sección será por la calle 14 Poniente, en el costado izquierdo de la entrada del túnel de la Gran Pirámide de Cholula, de 10:00 a 17:00 horas. La entrada será libre, en grupos de 20 a 30 personas. Se recomienda llevar ropa y zapatos cómodos, sombrero u otra prenda para cubrirse del sol.

