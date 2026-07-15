Motociclistas de Puebla protestan por fallas en entrega de engomados

Durante el primer día de entrega de los nuevos dispositivos electrónicos para cascos de motociclistas en Puebla, se registraron muestras de inconformidad y molestia por parte del gremio, luego de que usuarios acudieran a distintos puntos de atención y encontraran fallas en el proceso de trámite.

Desde las primeras horas de este miércoles, grupos de motociclistas acudieron a las sedes habilitadas para la entrega de los dispositivos, entre ellas la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) y el Centro Integral de Servicios (CIS) ubicado en la Vía Atlixcáyotl, con el objetivo de obtener el engomado correspondiente a la denominada “Ley Casco”, la cual entró en vigor el pasado 15 de julio.

Sin embargo, algunos de los asistentes señalaron que al intentar realizar el trámite se encontraron con que el sistema no estaba disponible y que no existían condiciones para completar el procedimiento, pese a que previamente el Gobierno del Estado había informado, a través de sus redes sociales, que el proceso ya se encontraba habilitado.

En las instalaciones de la SMT, los motociclistas indicaron que inicialmente se les informó que únicamente debían presentar la licencia de conducir y la tarjeta de circulación para realizar el trámite. No obstante, al acudir a la dependencia, algunos señalaron que los requisitos eran distintos, ya que también se solicitaba la CURP actualizada, identificación oficial vigente y, en caso de no ser propietarios de la motocicleta, una carta de consentimiento firmada por el dueño de la unidad.

La falta de información y las fallas en el proceso generaron inconformidad entre los usuarios, quienes posteriormente se trasladaron al CIS para solicitar respuestas. Al no obtener una solución, los manifestantes señalaron que el trámite no podría realizarse durante esa jornada, por lo que decidieron acudir al Congreso del Estado.

#Puebla 🏍️ Un grupo de al menos 100 motociclistas se manifestaron a unos metros del CIS, sobre la #VíaAtlixcáyotl, para manifestarse contra la #LeyCasco; al no recibir una respuesta satisfactoria, se dirigieron a las instalaciones del Congreso del Estado.



🎤 Ahí, sobre calzada… pic.twitter.com/Nh7wgssdm7 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 15, 2026

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En el recinto legislativo, alrededor de 100 motociclistas realizaron una protesta y bloquearon la Calzada Zaragoza durante aproximadamente una hora y media, mientras entregaban un pliego petitorio dirigido a la Comisión de Protección Civil. En el documento solicitaron la elaboración de un dictamen técnico sobre el posible impacto que tendría la instalación de los dispositivos en la seguridad de los cascos durante un accidente.

Asimismo, pidieron considerar las cerca de 2 mil firmas recopiladas entre motociclistas de distintos municipios, quienes solicitan detener la aplicación de esta medida hasta contar con mayores elementos técnicos.

Después de las 12:30 horas, tras entregar el pliego petitorio, los motociclistas se retiraron del Congreso del Estado y liberaron la circulación en la Calzada Zaragoza, a la espera de una respuesta por parte de las autoridades.

Por su parte, el Gobierno del Estado informó que, debido a una falla técnica en el sistema de la empresa encargada de la implementación del programa, durante este miércoles no fue posible realizar la entrega de los hologramas para cascos. Señaló que el proceso se reanudará de manera normal a partir del jueves.

#Puebla 🏍️ El grupo de motociclistas que se encontraba afuera del Congreso de Puebla se empieza a retirar, trae entregar un pliego con todas sus peticiones.



📹 @Mau_Jimenz pic.twitter.com/ViDnyVO7qX — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 15, 2026

Editor: César A. García

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