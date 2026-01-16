San Martín Texmelucan descarta daños tras sismo de 5.2

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Gobernación y el Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, informa que mantiene el monitoreo en la cabecera municipal y las juntas auxiliares por el sismo con magnitud preliminar de 5.2 y epicentro en San Marcos, Guerrero.

Tras la activación de los protocolos de emergencia por el movimiento telúrico, se informa a la ciudadanía que se reporta saldo blanco en todo el municipio.

De acuerdo con el monitoreo preventivo realizado en las 11 juntas auxiliares y la cabecera municipal, no se detectaron personas lesionadas ni daños estructurales de gravedad en viviendas o edificios públicos.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y a realizar una revisión técnica de sus hogares. En caso de detectar grietas o daños en muros de carga, se solicita reportarlo de inmediato a los servicios de emergencia.

