Sheinbaum desea Feliz Nochebuena y Navidad a las familias mexicanas

La presidenta Claudia Sheinbaum deseó Feliz Nochebuena y Navidad a todas las familias mexicanas en un video difundido este 24 de diciembre con motivo de las fiestas decembrinas, destacando la esperanza, amor y fraternidad presentes en cada rincón del país.

“En una casa, en un barrio, colonia de las ciudades, en un pequeño pueblo en el campo, en la costa y en el desierto, en el norte, en el centro y en el sureste de nuestro hermoso México, hay amor y esa fraternidad que compartimos como mexicanas y mexicanos”, expresó.

Recordó que los mexicanos saben reunirse alrededor de la mesa, convertir lo sencillo en celebración, abrazar fuerte y nunca olvidar a los suyos, dando gracias a madres, padres, abuelas, abuelos y niños que enseñan a resistir con dignidad y querer con el alma.

Pensó en quienes están lejos de casa, trabajan para resguardar a otros, extrañan a alguien, así como en fuerzas armadas, policías, trabajadores de la salud, bomberos y del transporte, subrayando que México sabe acompañarse aún en la distancia.

Llamó a que esta Nochebuena la nación se abrace unida, con la solidaridad que la define, el amor por su tierra y el orgullo de ser mexicanos que la fortalece, alimentada por la grandeza cultural que la distingue en el mundo.

“Lo más importante no es lo material, sino los valores y el amor por los demás, el amor por la familia y el amor a nuestro querido México. Con todo nuestro cariño les deseamos la mejor de las Navidades y que la pasen en paz”, concluyeron Sheinbaum y su esposo.

