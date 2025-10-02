México rescata empate contra España en el Mundial Sub20

La Selección Mexicana Sub-20 empató 2-2 con España en un partido lleno de emociones, durante la segunda jornada del Grupo C del Mundial de Chile 2025. Gilberto Mora, la figura del combinado tricolor, anotó en el minuto 87 el gol del empate definitivo, luego de haber abierto el marcador en la primera parte.

El duelo comenzó con intensidad. A los 23 minutos, el árbitro central señaló un penal en contra de México; sin embargo, una exitosa solicitud de revisión (tarjeta verde) del director técnico Eduardo Arce revirtió la decisión tras la intervención del VAR.

México se adelantó al minuto 31; Gilberto Mora, de 16 años, culminó una gran jugada colectiva para poner el 1-0.

España reaccionó y logró el empate al 42′ por conducto de Pablo García.

La igualdad se mantuvo hasta que, en una jugada polémica, el silbante marcó un penal a favor de los europeos al 79′, transformado por Iker Bravo para adelantarse en el marcador.

Cuando todo parecía perdido, Gilberto Mora apareció de nuevo al 87′ para completar su doblete y sellar el 2-2 definitivo, desatando la euforia de la afición mexicana.

Con este resultado, México suma dos puntos en el Grupo C, tras el empate inicial ante Brasil. La clasificación a la siguiente fase se definirá en la última jornada.

¿Qué necesita México para avanzar?

Clasificación directa (Segundo lugar): México debe vencer a Marruecos en su último partido. Una victoria lo llevaría a cinco puntos, asegurándole un lugar en octavos de final y dándole opciones de incluso terminar como líder del grupo.

México debe en su último partido. Una victoria lo llevaría a cinco puntos, asegurándole un lugar en octavos de final y dándole opciones de incluso terminar como líder del grupo. Posible clasificación como tercero (Escenario de empate): Si México empata con Marruecos, alcanzaría tres puntos. En este caso, su clasificación quedaría sujeta a los resultados de los otros grupos, dependiendo de que se ubique entre los mejores cuatro terceros lugares. No hay certeza de avance.

La Selección Mexicana Sub-20 enfrentará a Marruecos el próximo sábado 4 de octubre, en un partido decisivo donde la victoria es la única opción que garantiza su continuidad en el torneo.

