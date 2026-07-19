Inglaterra vence 6-4 a Francia y se lleva el tercer lugar de la copa de futbol

Inglaterra consiguió su mejor actuación en un Mundial desde su coronación en 1966 al golear 6-4 a Francia en el partido por el tercer lugar, disputado este sábado, en un encuentro que marcó el mayor número de goles en una Copa del Mundo desde el 10-1 de Hungría a El Salvador en 1982.

Los Tres Leones se fueron al descanso con una contundente ventaja de 4-0 gracias a los goles de Declan Rice (3′), Ezri Konsa (18′) y un doblete de Bukayo Saka (36′ y 45+1′), pero Francia reaccionó en la segunda mitad con tantos de Kylian Mbappé (47′ y 72′), Bradley Barcola (53′) y Ousmane Dembélé (90+6′), hasta que el penal convertido por Saka (87′) y el gol de Jude Bellingham (90+8′) sellaron el triunfo inglés.

The #ThreeLions' best-ever World Cup finish on foreign soil 👊 pic.twitter.com/AUVdkZzAGB — England (@England) July 18, 2026

Mbappé supera a Messi

El partido también tuvo un capítulo histórico individual: Kylian Mbappé anotó dos goles y alcanzó los 22 tantos en su carrera mundialista, superando a Lionel Messi (21) como el máximo goleador en la historia de los Mundiales, a la espera de la final entre Argentina y España.

Mbappé, con 10 dianas en este torneo, tomó ventaja sobre Messi (8) en la lucha por el Botín de Oro. El delantero francés igualó además la hazaña de Gerd Müller en México 1970 al anotar 10 goles en un solo Mundial.

Por su parte, Bukayo Saka logró su segundo triplete con Inglaterra y alcanzó los tres goles en el partido.

La derrota significó una amarga despedida para Didier Deschamps como entrenador de Francia después de 14 años al frente, en los que llevó al equipo a la élite y les dio el título en Rusia 2018. Zinedine Zidane será el encargado de asumir el banquillo. Francia, que aspiraba a un tercer título, tuvo su torneo menos brillante en las recientes ediciones.

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