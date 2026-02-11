Por segundo día catean el Mercado Morelos; trasciende búsqueda de cuerpos

Por segundo día consecutivo un operativo interinstitucional se ha desplegado en el Mercado Morelos de la capital poblana; presuntamente como parte de las diligencias que existen en investigaciones de desaparición forzada e incluso homicidios, sin embargo ninguna autoridad ha expuesto mayor información sobre lo ocurrido.

Desde temprana hora elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron a la zona, donde se dio inicio a un segundo cateo en la colonia Diez de Mayo.

Locales de la 46 Norte fueron inspeccionados por las autoridades a lo largo de este miércoles; con amplio resguardo y acordonamiento, pero sin limitar por completo la actividad comercial en la zona.

Al igual que el pasado martes, las autoridades no han informado más detalles de los motivos del cateo; sin embargo, los rumores e información que trasciende desde el interior aseguran que podrían estar buscando cuerpos o restos humanos en la periferia.

