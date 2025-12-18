UDLAP presenta exposición con proyectos finales de Animación y Diseño

Como parte del cierre de un semestre marcado por la creatividad y el desarrollo de propuestas innovadoras, en la Universidad de las Américas Puebla se llevó a cabo la presentación de dos actividades que pusieron en evidencia la excelencia académica que se brinda en la institución educativa: se presentó “Left Untold the Exhibition”, trabajo de tesis de honores de Natalia Reyna Hernández, estudiante de la Licenciatura en Animación Digital de la UDLAP; y se realizó la presentación de proyectos finales realizados por los alumnos de los programas de Diseño de Información Visual y Animación Digital.

“Left Untold the Exhibition”

Realizada en La Luz de la Nevera, esta muestra, además de ser una defensa del potencial emotivo del horror y de la transmedialidad del webcómic vertical, introduce “left untold”, una antología de historias de terror y horror que cuestiona la idea de que el género sea “low art” y lo reivindica como una vía poderosa para contar historias de profundo peso emocional, todo esto a través de los webcómics que fueron desarrollados por Natalia Reyna Hernández.

En la exposición, Natalia Reyna, estudiante de la UDLAP, presentó de forma temática e inmersiva una introducción al universo de Left Untold y dos de sus historias, con lo que el público pudo conocer más del proceso detrás de su realización. Entre las piezas exhibidas destacó “Thin & Ugly”, escultura en arcilla polimérica realizada por la propia artista como referencia tridimensional para el diseño y dibujo de personajes del cómic.

Sobre su proyecto, Natalia explicó que su tesis busca visibilizar lo que hay detrás de las historias de horror y romper con los estigmas que suelen relegarlas; además, detalló que el proyecto se trabajó durante casi seis años, integrándose formalmente a su tesis de honores, mientras que el montaje expositivo se consolidó en los últimos seis meses. Si deseas conocer más sobre sus webcómics, puedes encontrarlos en las siguientes plataformas de distribución, tanto en inglés como en español: tapas, webtoons y nami.

Presentación artística de estudiantes de Diseño de Información Visual y Animación Digital

Del 8 al 10 de diciembre, en distintos espacios del Ágora y del edificio de Artes y Humanidades de la UDLAP, se llevó a cabo la exposición de proyectos finales de las licenciaturas de Diseño de Información Visual y Animación Digital, en las cuales el público pudo conocer 20 presentaciones correspondientes a materias como técnicas de animación, dirección de arte, sonido, actuación para la animación, preproducción, animación experimental, animación 2D avanzada, efectos visuales, fundamentos de la imagen, dirección, creación de personajes e ilustración digital, entre otras. Se exhibieron cortometrajes, música visual, proyectos de sonido, demo reels, animatics, gig posters, animación 3D y más, todos guiados por profesoras y profesores de ambos planes de estudio.

Finalmente, es importante mencionar que, con iniciativas como estas, la Universidad de las Américas Puebla demuestra que estudiar Diseño de Información Visual y Animación Digital fomenta la experimentación, el pensamiento crítico y la producción de proyectos creativos. Si deseas conocer más sobre estas licenciaturas, visita: https://www.udlap.mx/ofertaacademica.

