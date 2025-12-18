Omar Muñoz supervisa pavimentación en Unidad Habitacional VW 2

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, acudió a supervisar el avance de la obra de pavimentación con concreto asfáltico de un importante acceso al municipio ubicado en la Unidad Habitacional VW 2, perteneciente a la junta auxiliar de Sanctorum.

La obra se ejecuta en respuesta a una solicitud recibida en un “Día del Pueblo”, pues el complejo habitacional llevaba muchos años en el abandono.

Con una inversión de más de 13.5 millones de pesos, las calles que se intervienen son: Obreros Independientes Norte y Sur, Circuito Roma y Nápoles, con una superficie de 12 mil 940 metros cuadrados.

El edil expresó que gracias a la escucha continua de los habitantes es que el gobierno ha podido conocer a fondo sus necesidades: “Para nosotros es sumamente importante atender a todas las juntas auxiliares e inspectorías para tocar a cada ciudadano con acciones”.

“Las grandes obras requieren un compromiso firme y lo que hace que un gobierno destaque es la capacidad de resolver peticiones de años; por ello, con la gran convicción de servirles, hacemos obras integrales con luminarias y drenaje, pues la red sanitaria de nuestro municipio requiere ser rehabilitada”.

El munícipe anunció que para el siguiente año vendrán más obras para la Unidad Habitacional VW 2, porque el olvido y abandono se terminaron en su gobierno.

