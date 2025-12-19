Trump saca la marihuana de lista de drogas más peligrosas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que busca reclasificar la marihuana a nivel federal.

La medida instruye a la Agencia Antidrogas (DEA) para iniciar el proceso que la trasladaría de la Lista I, donde figura junto a drogas como la heroína, a la Lista III, categoría de sustancias con menor potencial de abuso y uso médico aceptado, como la ketamina.

En declaraciones, Trump justificó la decisión: “Tenemos personas suplicando que haga esto. Personas que sufren un enorme dolor”. Aunque aclaró su postura personal diciendo “no la quiero, ¿vale? No voy a aceptarla. Pero mucha gente sí la quiere. Mucha gente la necesita”.

La orden no legaliza el uso recreativo a nivel nacional, un tema que según había expresado en campaña, debería seguir siendo decisión de cada estado.

Trump se enfrenta a una resistencia dentro de su propio partido. Más de veinte senadores republicanos le enviaron una carta este año instándolo a mantener el estatus actual, argumentando que un cambio “socavaría sus esfuerzos por Hacer Grande a Estados Unidos Otra Vez”.

Actualmente, 40 estados permiten el uso medicinal y 24 también el recreativo, pero la posesión sigue siendo un delito federal y puede ser penalizada de manera dispar al cruzar fronteras estatales.

