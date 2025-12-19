Investigan intoxicación masiva de 40 niños en guardería de Sinaloa

Autoridades sanitarias investigan el origen de una intoxicación masiva que afectó a aproximadamente 40 niños de la guardería “Mi Casita”, subrogada por el IMSS, en el municipio de Guasave, Sinaloa.

El incidente, ocurrido el miércoles de esta semana, obligó a hospitalizar a siete menores, cuatro de los cuales permanecen internados.

Según informó Macario Castro Gaxiola, director de Protección Civil Municipal, los niños hospitalizados presentan un cuadro de gastroenteritis y su estado de salud se reporta como estable. Aunque aún no existe un dictamen oficial, una de las líneas de investigación apunta a una posible negligencia en el manejo de alimentos.

Padres de familia afectados relataron que los menores comenzaron a presentar síntomas alarmantes como vómitos, en algunos casos con sangre, fiebre elevada, diarrea y un rápido deterioro en su estado general. La versión preliminar entre los familiares es que los niños consumieron alimentos en mal estado, servidos en el establecimiento.

El funcionario municipal explicó que, pese a no recibir un reporte oficial inicial, Protección Civil decidió iniciar una investigación preventiva al tratarse de menores. La investigación formal para determinar las causas exactas corresponde ahora a la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Jurisdicción Sanitaria.

