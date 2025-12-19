Salud Puebla descarta presencia de cólera en Tehuacán

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, descartó la presencia de cólera en el municipio de Tehuacán, luego de la atención médica y el análisis especializado de un caso probable.

El pasado 22 de noviembre, una mujer de 51 años acudió a la UMF No. 09 del IMSS para solicitar atención médica, al presentar un cuadro de enfermedad diarreica aguda, acompañado de náuseas y dolor abdominal.

Conforme a los protocolos establecidos, el caso fue notificado al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) como caso probable de cólera, por lo que se inició el tratamiento correspondiente y se otorgó incapacidad médica.

Posteriormente, el Laboratorio Central de Epidemiología reportó un resultado positivo a Vibrio cholerae no O1, bacteria que no causa el cólera epidémico, por lo que se descartó la presencia de dicha enfermedad en la paciente.

Como medida preventiva, se activó la red negativa de cólera en las unidades de salud de la región, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y garantizar la detección oportuna de cualquier caso probable.

