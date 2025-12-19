FGR aclara acciones contra copropietario de Miss Universo

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las actuaciones sobre la situación jurídica del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, se realizan conforme al marco jurídico y debido proceso.

“Sobre la información difundida esta mañana, con relación a la situación jurídica de un empresario, la FGR informa que lleva a cabo sus actuaciones de acuerdo con el marco jurídico y en apego al debido proceso”, comunicaron.

Asimismo, el órgano autónomo aclaró que, en cuanto exista información susceptible de ser difundida, la darán a conocer a la opinión pública. Por ello, no se brindaron mayores detalles ni el estado actual del procedimiento.

Esta aclaración surge tras darse a conocer que este día un juez de control de Querétaro ordenó de nueva cuenta su detención por delincuencia organizada con fines de tráfico de armas e hidrocarburos, en la causa penal 495/202.

Anteriormente, se había girado una orden de aprehensión en su contra el pasado 15 de noviembre, la cual fue cancelada tras apegarse a un criterio de oportunidad que permitía al empresario actuar como testigo protegido.

La FGR investiga al empresario desde el 26 de noviembre por presunta vinculación con crimen organizado, narcotráfico, huachicol y tráfico de armas, un día antes de la renuncia del exfiscal Alejandro Gertz Manero.

