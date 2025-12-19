Académico IBERO Puebla explica origen de la flor de nochebuena

La nochebuena es uno de los elementos más representativos de la temporada navideña y una de las plantas más emblemáticas de México. Se estima que en 2025 se alcanzó un récord de producción con 1.8 millones de ejemplares, por lo que la población podrá conseguir esta flor ornamental, ya sea para sus hogares o para regalar a sus seres queridos.

El Dr. Romeo Saldaña Vázquez, académico investigador del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ (IIMA) de la IBERO Puebla, explicó el origen, características y cuidados de esta especie nativa que forma parte esencial de las festividades decembrinas.

El académico señaló que la nochebuena —originaria del sureste mexicano y de zonas tropicales y subtropicales— suele usarse como planta ornamental gracias al color rojo intenso de sus brácteas, que muchas veces se confunden con flores. Sin embargo, estas hojas adquieren ese tono únicamente cuando los días se acortan y las noches se alargan, lo que activa el cambio característico previo a fin de año. Las verdaderas flores, explicó, son muy pequeñas y se encuentran en la parte superior del tallo.

Respecto a su cuidado, el Dr. Saldaña Vázquez recomendó evitar que la planta esté expuesta a vientos fuertes o temperaturas muy frías. También señaló que no debe colocarse bajo sol directo durante todo el día, sino en espacios con luz indirecta o con pocas horas de exposición solar. El riego debe ser moderado, vigilando que la maceta no permanezca demasiado húmeda.

Para quienes desean conservar su nochebuena más allá de la temporada, el investigador aconsejó trasplantarla al jardín para permitir que crezca como un arbusto. La poda debe realizarse en primavera, durante la época seca, con el fin de dar forma a la planta y favorecer su desarrollo.

El uso tradicional de la nochebuena, añadió, no solo embellece los espacios en diciembre, sino que también conecta con la riqueza vegetal del país. Su compra contribuye a apoyar la economía de productores, especialmente en Puebla, Estado de México y Morelos, principales regiones cultivadoras de esta especie. Finalmente, invitó a mantener viva esta tradición y a cuidar la planta adecuadamente para que pueda durar todo el año, como símbolo de la biodiversidad mexicana y de la temporada decembrina.

