Proponen retirar patria potestad a padres por trabajo infantil forzado

En el Congreso de Puebla se presentó una iniciativa de reforma al Código Civil para retirar de forma definitiva la patria potestad a los padres o tutores que obliguen a menores de edad a realizar trabajos forzados o mendicidad.

La propuesta fue promovida por el diputado Elpidio Díaz Escobar, coordinador de la bancada de Fuerza por México (FXM).

La reforma busca incorporar una nueva causal específica en la legislación civil para la pérdida de los derechos legales sobre los hijos.

De acuerdo con el documento, la patria potestad será revocada no solo por poner a los menores a mendigar en la vía pública, sino por obligarlos a realizar cualquier actividad que ponga en riesgo su integridad.

“Cuando quien o quienes la ejerzan obliguen o permitan que el niño, la niña o adolescente practique trabajo infantil, mendicidad forzada, o cualquier otra actividad que ponga en riesgo su salud, afecte su derecho a la educación o vulnere su libre desarrollo, con el fin de obtener un beneficio o retribución económica para sí u otra persona”.

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El legislador Elpidio Díaz alertó sobre las graves condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan los menores que son víctimas de estas prácticas en las calles de la entidad poblana.

Señaló que, al ser forzados a trabajar o pedir dinero, quedan expuestos a dinámicas de violencia familiar, abandono, abuso y explotación laboral o sexual.

Asimismo, advirtió que la falta de cuidados parentales y la permanencia en la vía pública convierte a las infancias en blancos vulnerables para el reclutamiento por parte de células criminales.

El diputado local citó datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los cuales refieren que 6 de cada 10 niños menores de 5 años sufren castigos corporales o violencia psicológica por parte de sus cuidadores.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis, discusión y posterior dictaminación.

Editor: Renato León

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