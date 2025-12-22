Riña y disparos en antro de Ciudad Serdán deja dos heridos

Una riña que escaló a balacera en un antro de Ciudad Serdán dejó un saldo de dos personas lesionadas. Vecinos de la zona exigieron al cabildo municipal intervenciones urgentes ante los crecientes disturbios en el área.

Los hechos ocurrieron el fin de semana pasado en el establecimiento “Paradise”, ubicado en la avenida 16 de Septiembre. La alteración inició con golpes entre clientes bajo los efectos del alcohol y derivó en el uso de armas punzocortantes, que causaron las heridas.

La situación se agravó cuando uno de los presentes disparó un arma de fuego en el interior del local, lo que alertó a los vecinos, quienes reportaron el incidente a las autoridades.

Te puede interesar: Choque en límites de Teziutlán y Hueytamalco deja una mujer herida

El concejal de Gobernación, Jorge Garcilazo, confirmó que elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar tras las denuncias. Indicó que el personal del antro implementará medidas de seguridad adicionales, aunque no proporcionó detalles sobre el suceso. El cabildo iniciará una investigación al respecto.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los lesionados, así como si se impondrán multas al establecimiento o si fue clausurado.

Editor: César A. García

Te recomendamos: