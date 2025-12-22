Criminales intentan rescatar a sus cómplices y desatan balacera en Coronango

Un grupo de criminales atacó a balazos a elementos de la Policía Municipal de Santa María Coronango en un intento por rescatar a sus cómplices, quienes habían sido detenidos por el robo de una camioneta. El operativo terminó con el enfrentamiento frustrado y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades.

La noche del domingo, agentes de seguridad ciudadana iniciaron un operativo de persecución tras localizar una camioneta con reporte de robo en la junta auxiliar de San Antonio Miahuacán. Los tripulantes no acataron la orden de detención y continuaron su huida.

La persecución culminó en San Pedro Cholula, en la calle Guadalupe Victoria, donde los policías lograron interceptar la unidad. En el lugar, los uniformados detuvieron a un hombre y una mujer, quienes además fueron identificados como posibles responsables de un robo a comercio cometido horas antes.

Minutos después, tres motocicletas con hombres armados llegaron al sitio y abrieron fuego contra los agentes, quienes repelieron el ataque. Ante la superioridad policial, los agresores abandonaron las motocicletas, a sus cómplices y la camioneta, huyendo a pie. No se reportaron policías heridos durante el enfrentamiento.

Los dos detenidos, junto con la camioneta, casquillos percutidos y las motocicletas, fueron presentados ante el Ministerio Público para su investigación correspondiente.

