Municipios en faldas del Citlaltépetl amanecen cubiertos de hielo por heladas

Varios municipios ubicados en las faldas del volcán Citlaltépetl amanecieron este lunes cubiertos de hielo debido a las bajas temperaturas registradas durante la madrugada y la mañana.

Los municipios afectados incluyen Tlachichuca, Guadalupe Victoria, Saltillo Lafragua, Chilchotla y otros, donde el suelo y los terrenos de cultivo presentaron una capa de hielo, así como estanques y piletas de agua congelados.

Te puede interesar: Criminales intentan rescatar a sus cómplices y desatan balacera en Coronango

A las 04:00 horas, el termómetro marcó 2 grados centígrados, y durante las primeras horas de sol apenas aumentó a 3 grados en exteriores. Ante esta situación, agricultores de la región tomaron medidas para proteger sus cosechas de maíz, sorgo y otros productos, cubriendo los cultivos con el fin de evitar pérdidas.

Desde el pasado fin de semana, las áreas de Protección Civil en los municipios afectados han intensificado rondines en zonas vulnerables para prevenir daños a personas y animales. Asimismo, se ha exhortado a la población a evitar el uso de fogones dentro de las viviendas para prevenir accidentes.

Editor: César A. García

Te recomendamos: