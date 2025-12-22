Asesinan a un hombre dentro de un bar en Juan C. Bonilla

Un hombre fue asesinado a disparos en el municipio de Juan C. Bonilla, en lo que se presume podría haberse tratado de un ajuste de cuentas; hecho que se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante la noche del domingo, los asistentes al bar “Cavana Club” fueron testigos de la manera en que un cliente fue asesinado a disparos dentro del inmueble ubicado en la comunidad de San Mateo Cuanalá.

Según los informes, la víctima se encontraba en el sitio donde pidió un trago en la barra y se mantuvo por varios minutos; no obstante, después llegaron al menos dos hombres en un vehículo rojo al lugar.

Poco después, los tripulantes descendieron y comenzaron una discusión con la víctima, de entre 35 a 40 años, a quien primero golpearon para después sacar un arma y dispararle en repetidas ocasiones.

Los criminales escaparon, mientras que los testigos llamaron a emergencias, pero los paramédicos ya no pudieron hacer nada por salvar al hoy occiso.

La zona fue asegurada, el cuerpo de la víctima fue levantado por el Servicio Médico Forense (Semefo) y la Fiscalía General del Estado (FGE) inició la carpeta de investigación para conocer más detalles del crimen.

