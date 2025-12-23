Aseguran celulares, drogas y bocinas en penales de Huejotzingo y Tecamachalco

Como parte de las acciones para mantener la estabilidad al interior de los centros de reclusión regionales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) efectuó operativos de revisión en los penales de Huejotzingo y Tecamachalco.

Durante la supervisión al centro penitenciario de Huejotzingo, se localizaron 16 objetos punzocortantes, ocho teléfonos celulares, cargadores, cables USB, audífonos, bocinas y recipientes para el consumo de estupefacientes.

Mientras que en penal de Tecamachalco y con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional, fueron asegurados 14 objetos punzocortantes, cinco equipos telefónicos y diversos accesorios, así como posible marihuana.

Los operativos en los centros penitenciarios regionales se realizaron conforme a los protocolos establecidos y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, continúa con la implementación de operativos en los penales, a fin de preservar la seguridad, el orden y la gobernabilidad.

Te recomendamos: