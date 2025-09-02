Biólogos de EU usan música y películas para proteger ganado de lobos

Los biólogos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos están utilizando música a todo volumen y fragmentos de películas para que los lobos no cacen al ganado.

En la frontera entre California y Oregón, drones reproducen “Thunderstruck” de la banda AC/DC y clips de la película “Marriage Story” de Scarlett Johansson y Adam Driver, con el objetivo de ahuyentar a los depredadores.

Los lobos grises atacan al ganado y causan pérdidas significativas a ganaderos locales, lo que genera preocupación y pérdidas monetarias importantes.

De acuerdo con algunos estudios, la música y los clips de películas se usan debido a que los sonidos inesperados, como voces humanas y los riffs de guitarra, provocan miedo o sorpresa en los lobos, reprimiendo sus intentos de caza.

También emplean disparos, fuegos artificiales y grabaciones de voces humanas para dispersarlos, apoyándose en estudios que demuestran que las voces alteran a las manadas.

En Oregón, tras usar drones, los ataques cayeron de 11 en 20 días a únicamente dos en 85 días. No obstante, algunos ganaderos temen que los lobos se acostumbren a los sonidos y pierda efectividad.

Una desventaja presente es que los drones que se usan para ahuyentar a los lobos son caros, alrededor de 20 mil dólares cada uno, además de ser difíciles de operar y limitados en algunas zonas boscosas.

Por el momento, algunos ganaderos buscan permiso para disparar a lobos que atacan su ganado. En caso de que la tecnología resulte ser efectiva y accesible, sería una solución menos letal para controlar a los lobos y proteger al ganado.

