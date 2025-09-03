Cuatro lesionados tras volcadura de autobús en la Tlaxco-Tejocotal

La volcadura de un autobús de pasajeros registrada la tarde de este martes sobre la autopista Tlaxco-Tejocotal dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 43, cerca de la caseta de Chignahuapan, en dirección a Huauchinango, cuando la unidad número económico 203 de la empresa ATAH volcó y quedó recostada sobre su costado derecho.

De acuerdo con testigos, el conductor perdió el control del vehículo tras una maniobra incorrecta, lo que provocó el incidente.

Al lugar acudieron bomberos de Chignahuapan, Cruz Roja, Cruz Ámbar y personal del Suma, quienes brindaron atención a los 28 pasajeros que viajaban a bordo. Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales del IMSS y al CESSA de Chignahuapan para recibir atención médica.

El tráfico en la zona se mantuvo intenso debido a las labores de remoción del autobús, que obstruyeron parcialmente la vía.

