Cuatro lesionados tras volcadura de autobús en la Tlaxco-Tejocotal

La volcadura de un autobús de pasajeros registrada la tarde de este martes sobre la autopista Tlaxco-Tejocotal dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 43, cerca de la caseta de Chignahuapan, en dirección a Huauchinango, cuando la unidad número económico 203 de la empresa ATAH volcó y quedó recostada sobre su costado derecho.
De acuerdo con testigos, el conductor perdió el control del vehículo tras una maniobra incorrecta, lo que provocó el incidente.
Te puede interesar: Lluvias causan socavón y cierre parcial en Zanzontla–Acateno
Al lugar acudieron bomberos de Chignahuapan, Cruz Roja, Cruz Ámbar y personal del Suma, quienes brindaron atención a los 28 pasajeros que viajaban a bordo. Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales del IMSS y al CESSA de Chignahuapan para recibir atención médica.
El tráfico en la zona se mantuvo intenso debido a las labores de remoción del autobús, que obstruyeron parcialmente la vía.
Editor: César A. García