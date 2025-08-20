Priorizarán a comerciantes locales en Feria de Cholula

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, mantiene firme su compromiso de generar las condiciones necesarias para que la 75ª edición de la Feria de Cholula se realice en beneficio de los comerciantes locales, mediante la política de “No Concesión” y el establecimiento de costos accesibles.

La presidenta municipal recordó que estas medidas forman parte de los compromisos asumidos en campaña y representan el cumplimiento de su palabra, priorizando que comerciantes y artesanos locales paguen precios justos y, con ello, se impulse la economía de la región.

Como resultado, decenas de comerciantes ya han acudido a la Dirección de Normatividad para registrar su espacio en la feria, que se celebrará del 29 de agosto al 15 de septiembre, donde visitantes y familias podrán disfrutar de una amplia variedad de productos y artesanías elaboradas por productores cholultecas.

Los propios comerciantes han expresado su agradecimiento a la administración municipal 2024–2027 por la decisión de no concesionar la feria, lo que ha evitado la reventa de espacios a costos elevados —en ocasiones, más del doble de su precio original—, garantizando así un acceso más justo.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula reafirma su compromiso con la justicia en los precios y con el fortalecimiento de la economía local, garantizando que la Feria de Cholula se distinga este año por ser un evento más accesible, ordenado y cercano a la ciudadanía.