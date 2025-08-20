En CDMX, se aprueba la custodia compartida de mascotas en caso de divorcio

Con 57 votos a favor y 0 en contra, en la Ciudad de México se aprobó una ley para que, en caso de divorcio, un juez determine quién se quedará con la custodia de la mascota cuando las parejas decidan tener un perro o un gato.

De acuerdo con la reforma aprobada por el Congreso de la Ciudad de México, se establecerán ciertos parámetros para decidir con quién permanecerá la mascota, entre los cuales se considera la disponibilidad de tiempo para cuidarla.

Además, dicho dictamen reconoce el vínculo afectivo entre las mascotas y sus dueños, y establece que la custodia será otorgada a quien tenga la capacidad de brindarle un ambiente sano y seguro.

La iniciativa de esta ley fue impulsada por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Elvira Estrada Barba, con el propósito de que todos los ciudadanos tengan el deber de tratar a los animales con respeto y cuidar de ellos conforme a sus necesidades.

Con esto, la Ciudad de México se convierte en la primera entidad en reconocer legalmente la guarda y custodia de los animales, según lo señalado por la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Luisa Ledesma Alpízar.

